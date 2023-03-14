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AFAD afetlerde ne yapacağını bilmiyor. Çadırların nerede ve nasıl kurulacağını bilmeyen bir AFAD var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki çadırkenti su bastı. Bir depremzede kadın, "Adam çocuklarıyla suyun içinde yüzüyor, depremde ölmedik suda öleceğiz, devlet bizi ölüme terk ediyor" dedi.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 19:23
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Çadırların nerede ve nasıl kurulacağını bilmeyen bir AFAD var

AFAD afetlerde ne yapacağını bilmiyor. Çadırların nerede ve nasıl kurulacağını bilmeyen bir AFAD var
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki çadırkenti su bastı. 1500 yurttaşın barındığı çadırkentin olduğu bölgede su göletleri oluştu. Çadırların sular altına kaldığı ve bütün eşyalarının ıslandığını söyleyen depremzedeler, "Depremden değil sudan öleceğiz" diye tepki gösterdi.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde 1500 yurttaşın barındığı çadırları yağan yağmur sonrası su bastı. Yüzlerce çadır su altına kaldı. Depremzede yurttaşlar ellerindeki araçlarla göle dönüşen suları çocuklarıyla beraber kendi çabalarıyla boşaltmaya çalıştı. Bir depremzede kadın, "Adam çocuklarıyla suyun içinde yüzüyor, depremde ölmedik suda öleceğiz, devlet bizi ölüme terk ediyor" dedi.

TSUNAMİ UYARISI YAPIP ÇADIRLARI DENİZ KENARINA KOYMUŞLARDI

AFAD, 20 Şubat’ta Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından tsunami uyarısında bulunmuştu.

Vatandaşlara sahil şeridinden uzak durmanın büyük önem arz ettiğini vurgulayan aynı AFAD’ın 6 Şubat’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından ise depremzedeler için ise kurduğu çadırların konumu ise hayrete düşürmüştü.

AFAD’ın uyarısını ve yine AFAD’ın Hatay Samandağ’da kurduğu çadırlarının görselini sosyal medya hesabından paylaşan Reuters Muhabiri Ümit Bektaş paylaşımında “Samandag’da cektigim kamp gorseliyle AA tweetini yanyana koyuyor ve yorum yapmiyorum :(“ ifadelerine yer vermişti.

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