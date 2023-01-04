Çağan Irmak'ın yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin galası yapıldı

(AA) - Paribu Cineverse Kanyon'da yapılan etkinlik öncesinde yönetmen Irmak ve film oyuncuları, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Irmak, filmin hikayesinin küçük bir kıvılcımla başladığını belirterek, "Özel dediğimiz insanlarla alakalı bir film yapmam için teklif geldi. Bunu bir dram malzemesi olarak kullanmak istemiyordum, 'o zaman dramsız yap' dediler ve ortaya böyle güzel bir kokteyl çıktı." dedi.

Irmak, filminde zaman zaman acı içeren sahnelerin yer aldığını fakat sonunda herkesin güleceğini ifade etti.

"Amacımız dramatik bir karşıtlık yaratmaktı"

Filmdeki en önemli amacının dramatik bir karşıtlık yaratmak olduğunu vurgulayan Irmak, "Bir tarafta sadece gerçekle yaşamış bir kız, öte yandan yalanlar söylemek zorunda bırakılmış bir baba ile bir dramatik çatışmadan yola çıktık. Bu, oyuncu performanslarına sırtını dayamış bir film. Ben sadece sette onlarla birlikte bulundum" diye konuştu.

Galada, filmin oyuncu kadrosundan Selçuk Yöntem, Ali Savaşçı, Selçuk Borak, Hilmi Cem İntepe, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Kubilay Aka, Elif Ceren Balıkçı ve Günay Karacaoğlu da yer aldı.

Yöntem, Yeşilçam yıldızı Selim Erensoylu'yu canlandırırken, Selin Şekerci ise Selim Erensoylu'nun kızı Suna karakterini oynuyor.

"Sevda Mecburi İstikamet", 1970'li yıllardan 2000'lere uzanan bir yol hikayesini konu alıyor.