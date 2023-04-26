Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan'ın aşkı belgelendi

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy ile modacı Ece Sükan aşkı belgelendi.

Milliyet’ten Hüseyin Altun’un haberine göre; Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu, birlikte oynadıkları dizinin setinin ardından eğlenmeye gitti.

İkiliye, isimleri aşk dedikodusuna karışan Ece Sükan ve Çağatay Ulusoy da eşlik etti.

Geç saatlere kadar eğlenen grup, gecenin sonunda Arnavutköy’deki Ece Sükan’ın evine gitti.

Flaşların patlamasıyla şok yaşayan oyuncular, panikleyerek sağa sola kaçıştı.

Binadan içeriye ilk Ece Sükan girdi. Sükan'ın ardından Çağatay Ulusoy ve Rıza Kocaoğlu da koşar adımlarla binaya girerek soruları yanıtsız bıraktı.

Oyuncu Bensu Soral, ise son anda arkadaşlarını arkasından gitmekten vazgeçti.

Bensu Soral, "Set sonrası eğlenmeye çıktık. Bende arkadaşlarımı eve bıraktım" diyerek savunma yaptı.

