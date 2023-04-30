Çağatay Ulusoy'a eleştiri yağmuru. Kimse yakıştıramadı

Netflix'in yeni projelerinden biri olan Terzi'de başrol olarak rol alan Çağatay Ulusoy, katıldığı dizinin galasında tarzıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Tarzını beğenmeyen hayranları, oyuncunun kıyafet tercihinde sınıfta kaldığını söyledi.

Başrollerini Çağatay Ulusoy, Salih Bademci, Olgun Şimşek ve Şifanur Gül'ün üstlendiği Terzi dizisi, Netflix'te izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Heyecanla beklenen dizinin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi.

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, başrolü olduğu dizinin galasında tercih ettiği tişörtlü kombiniyle, sevenlerinden geçer not alamadı. Siyahlara bürünen ünlü oyuncu, Che Guevara baskılı tişört, gömlek, deri ceket ve şapkalı bir kombinle galaya gelmeyi tercih etti.

Bir hayli kilo aldığı görünen Çağatay Ulusoy, tercih ettiği kombiniyle de sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan eleştirilerin hedefi oldu.