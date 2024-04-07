Çağatay Ulusoy’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması. Dostluk bitti mi?

Kaynak: Habertürk
Çağatay Ulusoy’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması. Dostluk bitti mi?
Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ ile aralarının bozulduğuna dair ortaya atılan iddialara cevap verdi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağatay Ulusoy, bir mekan çıkışında kameralara yakalandı. Mekan çıkışında herkesin bayramını kutlayan Ulusoy, ayaküstü muhabirlerle konuştu. Ünlü oyuncu, "Bu ara çok çalışıyorum. Bazen setler çok geç bitiyor. Yoruluyorum, bugün de yorgunum." ifadelerini kullandı.

ghf.jpg

Geçen aylarda Kıvanç Tatlıtuğ ile küstüklerine ve birbirlerini takipten çıktıklarına dair ortaya atılan iddiaları cevaplayan Çağatay Ulusoy; "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten. Tabii benim işlerim ve onun işleri var. Sonra da bebeği oldu o yüzden bu sıralar görüşemiyoruz." dedi.

3013362-dba17f1b834322157030fa18c699ad01-640x640.jpg

kivanc-tatlitug-ve-cagatay-ulusoy-un-mac-sonrasi-kacamagi.jpg

Son Haberler
CHP’li Gürer: Fare istilasıyla baş edilemiyor Gündem
CHP’li Gürer: Fare istilasıyla baş edilemiyor
Kaçak midye avlayan 2 şüpheliye para cezası Gündem
Kaçak midye avlayan 2 şüpheliye para cezası
Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu Yerel Haberler
Eskişehir’de kaçak sigara operasyonu
9 kişiyi öldüren arazi kavgasının firari sanığı yakalandı Yerel Haberler
9 kişiyi öldüren arazi kavgasının firari sanığı yakalandı
Otomobil evin bahçesine devrildi Yaşam
Otomobil evin bahçesine devrildi
Korsan otoparkçılar yakayı ele verdi Gündem
Korsan otoparkçılar yakayı ele verdi
Arda Güler'den sonra Real Madrid'e bir Türk daha Spor
Arda Güler'den sonra Real Madrid'e bir Türk daha