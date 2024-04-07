Çağatay Ulusoy’dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması. Dostluk bitti mi?

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Çağatay Ulusoy, bir mekan çıkışında kameralara yakalandı. Mekan çıkışında herkesin bayramını kutlayan Ulusoy, ayaküstü muhabirlerle konuştu. Ünlü oyuncu, "Bu ara çok çalışıyorum. Bazen setler çok geç bitiyor. Yoruluyorum, bugün de yorgunum." ifadelerini kullandı.

Geçen aylarda Kıvanç Tatlıtuğ ile küstüklerine ve birbirlerini takipten çıktıklarına dair ortaya atılan iddiaları cevaplayan Çağatay Ulusoy; "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanan insanlar değiliz. Bizim birbirimizi takip durumumuz olmamıştı zaten. Tabii benim işlerim ve onun işleri var. Sonra da bebeği oldu o yüzden bu sıralar görüşemiyoruz." dedi.