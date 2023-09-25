Çağatay Ulusoy’un yeni işi herkesi şaşırttı

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra üzüm bağı alarak şarap üreticisi olan Çağatay Ulusoy’un 5 bin şişelik ilk ürünleri yıllandırma sürecinde. Bağdan çıkan ilk mahsul, gelecek yıl eylülde satışa sunulacak.

Çağatay Ulusoy’un yeni işi herkesi şaşırttı

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Çağatay Ulusoy, oyunculuk kariyerinin yanı sıra üzüm bağı alarak şarap üreticiliği yapıyor.

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Ünlü oyuncunun 5 bin şişelik ilk ürünlerinin yıllandırma sürecinde olduğu ileri sürüldü. Bağdan çıkan ilk mahsulün gelecek yıl eylülde satışa sunulacağı iddia edildi.

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İki yıl önce Tekirdağ’ın “şarap köyü” olarak ünlenen bölgesinden bağ alarak üzüm yetiştirmeye başlayan Çağatay Ulusoy, şarap üreticiliğine adım atmıştı. Bugün itibariyle 5 bin şişe şarap üretildiği öğrenilirken bu şarapların bir yıl boyunca olgunlaştırıldığı belirtildi.

Ürünler, önümüzdeki yılın eylül ayında satışa sunulacak. Üretilen şarapların yüzde 20’si Çağatay Ulusoy’a, yüzde 10’u ise arkadaşlarına ayrılmış durumda.

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