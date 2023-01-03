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Kayserispor 3 yıllık imzayı açıkladı

Sarı-Kırmızılı kulüpten flaş imza! Çağdaş Atan 3 yıl daha Kayserispor'da...

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 10:45
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Çağdaş Atan 3 yıl daha Kayserispor'da

Kayserispor 3 yıllık imzayı açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Kulübünün Basın Sözcüsü Samet Koç, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek teknik direktör Çağdaş Atan ile görevine 3 yıl daha devam etmesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi.
Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atan'ın kendisini kanıtlayan bir teknik adam olduğunu ve Kayserispor'un başında 3 yıl daha devam edecek olmasından dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.
Atan'ın da sarı-kırmızılı ekipte devam etmek istediği yönündeki düşüncelerini aktaran Koç, "Her iki tarafın da gönlünden geçen buydu. Kayserispor camiasına hayırlı olsun. Kayserispor'un başarısı için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarımız gönlünü ferah tutsun." dedi.
Koç, Atan ile yeni sözleşmeyi bu hafta imzalamayı planladıklarını dile getirdi.
Sezon başında göreve gelen Çağdaş Atan'ın Kayserispor ile 31 Mayıs 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyordu.

 

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