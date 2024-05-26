Çağdaş Atan Adana'ya acımadı. Böylesi daha önce görülmedi

Trendyol Süper Lig’in son haftasında Adana Demirspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Her ne kadar Başakşehir’in Avrupa’ya gitmeyi garantilemesi Adana Demirspor’un da ligde kalmayı garantilemesi nedeniyle mücadelenin sakin geçmesi beklensede yaşananlar herkesi şaşırttı.

Yeni Adana Stadı’nda oynanan mücadelede ilk gol başlama vuruşundan sadece 5 dakika sonra geldi.

Ceza sahasının orta bölümünde kaleci ile karşı karşıya kalan Piatek yerden vurduğu topla maçta perdeyi açtı.

Gelen erken golün şokunu atlatamayan ev sahibi ekip daha ne olduğunu anlamadan bir darbe daha yedi. Mücadelenin 13. Dakikasında ceza sahasının sağ tarafından sağ ayağı ile şık bir vuruş yapan Piatek farkı 2’ye çıkardı.

Kalesinde gördüğü ikinci gol ile bir reaksiyon gösteren Adana Demirspor karşılaşmada bir varlık göstermeye başladı.

Özellikle sağ kanadı etkili kullanan Adana Demirspor’da Abdülsamet Burak ceza sahası içinde yerde kalınca hakem Burak Şeker VAR incelemesi sonrası penaltı noktasını işaret etti. 37. Dakikada topun başına geçen Tayfun Aydoğan penaltıdan attığı gol ile farkı 1’e indirdi.

Ancak daha Adana Demirspor taraftarları atılan golün sevincini yaşarken 40. Dakikada ceza sahasına doğrudan bakan bir noktada kaleci ile bire bir kalan Burhan Ersoy farkı yeniden 2’ye çıkardı.

Art arda gelen goller sonrası herkes ilk yarının böyle biteceğini düşünürken sahneye bu seferde Başakşehirli Davidson çıktı. 44’te fileleri havalandıran Davidson böylece ilk yarının skorunu da tayin etti.

İkinci yarının hemen başında Mohammadi ve Aymbetov’u oyuna sokan Hikmet Karaman daha dinamik ve diri bir hücum hattı ile bir süre daha oyunu dengede tutmayı başarsada Başakşehir tuttuğunu bırakmadı.

67. dakikada Dubois’in yerde kalması sonrası Burak Şeker bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltının başına geçen Piatek hata yapmadı ve durumu 5-1’e getirerek hat-trick yaptı.

Artık maçı kazanan taraf her ne kadar belli olsada iki takımda hücuma çıkmaktan geri durmadı. Art arda gelen karşılıklı ataklar sonucunda 88. Dakikada bir gol sesi daha geldi.

Kontra atak sonucunda ceza sahasının hemen dışından kaleyi yoklayan Mendoza takımının 2. Golünü attı.

Adana Demirspor’un golü buruk bir sevinç yaratsada Başakşehir yine durmadı ve bir gol daha attı. 90+1’de kaleci ile karşı karşıya kalan Figueiredo maçın skorunu tayin etti.