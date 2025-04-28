Çağdaş Atan "Kendime yenildiğimi düşünüyorum"

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'ye 4-1 mağlup oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk 25 dakikada Gürsel Aksel’deki en güçlü deplasman oyununun oynandığını ifade eden Atan, "13 dakikada 4 tane isabetli şut attık, çok net bir gol pozisyonundan yararlanamadık. Tamamen planladığımız ters koridor boşluklarına topu sokup, üçüncü bölgeye topu rahatça taşıdık ama biraz fazla erken acele hücum ettiğimiz bir oyun oynandı. Bence ilk 20-25 dakika, burada oynanan en güçlü deplasman oyunlarından bir tanesiydi. Top bizdeyken yediğimiz golden önce, iki tane vermiş olduğumuz yanlış karar bizim olmasından korktuğumuz sezon başındaki coşkulu Göztepe oyununu sahaya getirdi.

"BUGÜN BİR KLİŞEYE YENİLDİM"

Orada yediğimiz bir iki şut, taraftarı ve Göztepe takımını oyuna dahil etti. Açıkçası, bugün bir klişeye yenildim. Kendime yenildiğimi düşünüyorum. Daha Gaziantep maçı biter bitmez kafamda çok daha farklı bir 11 ile burada oynamak vardı. Daha fiziksel, daha güçlü, daha Göztepe'ye cevap verebilecek bir takımla burada olmak istiyordum açıkçası. Ama kazanan takım bozulmaz klişesine bugün kaybettim. 4'te 4 yapmış takımı oyuncularımı açıkçası moral olarak düşürmek istemedim. Onların devam etmesini istedim. Belki yaptığım değişikliklerle farklı bir 11'le burada maçı kaybetseydik, bu sefer de o klişenin sorumlusu olacaktım ve onun altında ezilecektim. Teknik adamlık böyle bir şey. Aldığınız kararlardan sorumlusunuz. Bugünkü mağlubiyet tamamen benim sorumluluğumdadır" dedi.

"CESUR DAHA SERT VE AGRESİF OLMALIYIZ"

Deplasman oyunlarına değinen Atan, "İstanbul dışındaki deplasmanlarda daha cesur, daha sert, daha agresif ve toprak rakipteyken daha temaslı bir oyun tercih etmeye devam etmemiz gerekiyor. Bunu son iki deplasmanla, Beşiktaş ve Eyüp maçlarında gerçekleştirdik ama İstanbul dışındaki deplasmanlar bu sezon bizim için biraz sıkıntı gibi gözüküyor. Bunu düzeltebiliriz. Çok büyük bir sorun değil, hallederiz. Eyüp ve Beşiktaş maçlarını kazanarak kazanmış olduğumuz krediyi şu an sıfırlamış bulunuyoruz. Ama hala Avrupa yolu için en güçlü adaylardan bir tanesiyiz. Rakiplerimize göre maçımız eksik. Rakiplerimizden ikili averajlarımız daha iyi. Bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. Hemen kafayı kaldırıp, ilk maç olan Hatayspor maçına çok ciddi bir şekilde hazırlanıp, tekrardan iddiamızı ortaya koymak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.