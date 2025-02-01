Çağdaş Atan "Neredeyse kusursuzduk"

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Samsunspor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalar yaptı.

Alanyaspor’a deplasmanda kaybedilen 5-4’lük maçın ardından kendisi için bu haftaya kadar olan sürenin zor geçtiğini söyleyerek sözlerine başlayan Atan, "Bireysel olarak çok yıprandığım bir hafta geçirdim. Oyuncularıma o maçtan sonra bir maç borçlu olduklarını söyledim. Onlar da sözlerini tuttular. Seyircisiyle, stadyumuyla, atmosferiyle, oyuncularıyla, yönetimiyle, başkanıyla çok saygı duyduğumuz tam bir futbol takımı olan Samsunspor’a karşı harika bir galibiyet aldılar. Maçın tamamını neredeyse kusursuz oynadık.

"İLK 4'DE YER ALMAK İSTİYORUZ"

Rakibe hiç gol şansı vermedik. Çalıştığımız yerlerden ve anlardan 3 tane gol attığımızı söyleyebilirim. Sezonun geri kalanında Samsunspor’a başarılar diliyorum. Oyuncularımı bugün gösterdikleri performanstan dolayı tebrik ediyorum. İsteğimiz ilk 4 sırada yer almak istiyoruz. Komple ve güçlü bir takımız. Bunu başaracak ve ilk 4’e yerleşebilecek bir takımız. Umarım yolumuza bu şekilde devam ederiz" ifadelerini kullandı.