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Onur Bulut hakkında konuştu. Çağdaş Atan'dan maç sonu flaş açıklama

Başakşehir karşısında alınan galibiyetin ardından Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, Onur Bulut transferine değindi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 21:25
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Çağdaş Atan Onur Bulut'a değindi

Onur Bulut hakkında konuştu. Çağdaş Atan'dan maç sonu flaş açıklama
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Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, bugün takımının çok iyi bir futbolla önemli bir 3 puan aldığını söyledi.

Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularının maçın başından sonuna kadar inanılmaz bir konsantrasyonla, uygulamış oldukları sisteme ve plana 90 dakika boyunca bağlı kalarak müthiş bir maç oynadıklarını belirtti.

"MAÇI DAHA ERKEN KOPARABİLİRDİK"

Başakşehir'in ligin en önemli takımlarından biri olduğunu ve çalışmalarını ona göre yaptıklarını dile getiren Atan,"Maçtan önce de rakibi alışmış olduğu kısa pas oyununun dışına çıkarıp uzun toplara zorlamak istediğimizi söylemiştim.

Maçı daha erken koparabilirdik." dedi.

"OYUNCULARIM TAKDİRİ HAK EDİYOR"

Maç boyunca rakibe bir pozisyon verdiklerini ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Rakibe bir pozisyon verdik o da uzatmalarda direkten dönen top. Herhalde oyuncularımızın iyi niyetinden içeri girmedi. Berabere bitse gerçekten çok üzülürdük.

Müthiş bir galibiyet aldık. İstanbulspor maçının üstüne bu maçı kazanabilmek müthiş bir seri yakalattı.

Son dört maç, üç galibiyet. Oyuncularım çok büyük takdiri hak ediyorlar. Geçiş hücumları yaptık. Gerektiğinde kısa oynadık, gerektiğinde uzun oynadık. Bugün hiç soru işareti olmadan hak ettiğimiz bir maçı kazanarak geçmiş bulunuyoruz."

"DİĞER TAKIMLARIN DA İLGİSİ VAR"

Bir gazetecinin "Onur Bulut'un Fenerbahçe'ye transferi ne aşamada" sorusuna Atan, Onur'un takımlarının en önemli oyuncularından biri olduğunu belirtti.

Onur'un farklı pozisyonlarda oynayabilen çok yönlü bir oyuncu olduğunu dile getiren Atan, "Bizim takımımızın başrol oyuncularından bir tanesi. Bugün müthiş oynadı. Bir ara Onur devre arasında özellikle milli arada biraz sallandı kafa olarak. Ama şu an tamamıyla bize dönmüş durumda.

Fenerbahçe transferine gelince. Tabi ki böyle fırsatları bütün oyuncular değerlendirmek ister. Onur'a sadece Fenerbahçe'nin değil diğer büyük takımların da ilgisi var. Ama daha sonuçlanmış bir şey yok.

Onur şu an bizim oyuncumuz. Kulübün, Onur'un, takımın menfaatleri neyi gerektiriyorsa sonunda yönetiminiz ona karar verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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