Çağdaş Atan 'sabırsızlanıyorum' diyerek açıkladı

Düzenleme: Kaynak: AA
Çağdaş Atan 'sabırsızlanıyorum' diyerek açıkladı

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Alanyaspor galibiyetinin ardından oyuncularının özellikle ilk yarıdaki performansına övgüler yağdırdı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Corendon Alanyaspor’u 4-2 mağlup eden RAMS Başakşehir’in teknik direktörü Çağdaş Atan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Atan, “Çok güzel bir maç oldu. Tekrarını izlemek için sabırsızlanıyorum. İlk yarı oyuncularım bence mükemmele yakın oynadı.” dedi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada, ilk yarıda oyuncularının çok iyi pres yaptığını belirten Atan, “Devreye rahat girebilirdik, ancak konsantrasyon eksikliği nedeniyle taçtan gol yedik. Sol tarafımızda biraz problem yaşadık ve bir de penaltı verdik. İkinci yarının başında Alanya’nın pozisyonu vardı, orada şans bizimleydi ama yaptığımız hamlelerle sahada güçlenmeye çalıştık. 22-23 günde 6. resmi maçımızı oynadık. Yüzde yüz hazır olmadığımız bir dönemde 6 resmi maç hiç kolay değil. 60-80 arası biraz sallandık ama onun dışında 2-1’den dönüp 4-2 galip gelmek oyuncularıma çok yakıştı.” ifadelerini kullandı.

Atan, birçok oyuncusunun tükenene kadar mücadele ettiğini vurgulayarak, “Deniz, Davidson, Opoku, Ba, Duarte bu sezon devamlı 90 dakika oynuyor. Onlara mücadelelerinden ötürü teşekkür ediyorum.” dedi.

Alanyaspor ve teknik direktör Fatih Tekke'ye başarılar dileyen Atan, “Alanya bizim için özel, Fatih ağabey de benim için özel. Harika bir takıma karşı oynadık, çok güzel bir futbol akşamı oldu. Taktik savaşları şeklinde geçti, ikinci yarı baskı yapmayı tercih ettiler, topun kontrolünü ikinci yarıda elimize alamadık ama yaptığımız hamlelerle oyun bize dönmeye başladı ve maçı kazandık. Şimdi tamamen perşembe gününe konsantre olup bizim için final niteliğinde olan St. Patrick’s karşılaşmasının ilk etabını oynayacağız.” şeklinde konuştu.

Figueiredo’nun orta sahadan attığı gol hakkında ise Atan, “O kadar kusursuz gidiyordu ki gol olduğunu anladım, ben zaten koşmaya başladım. Tam ortaya gidiyordu, şiddeti de müthişti. Ertuğrul’u da bir an önde gördüm. Figueiredo topa iyi vuran bir oyuncu. Harika bir gol attı, ona da takıma da yakıştı, bu golle geri dönüş ateşimizi yakmış oldu. Ondan sonra maçı kazandıran goller geldi. Hem golün güzel olması hem fazla gol atmamız bugünün pozitif olaylarındandı. Takımımı kutluyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

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