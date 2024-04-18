Çağdaş Atan şimdi yandı. Kayserispor yıktı

Teknik direktör Çağdaş Atan, Kayserispor'dan sezon başında sürpriz bir kararla ayrılmıştı.

Atan, yıprandığını belirterek, "Transfer tahtası açıldığında Kayserispor yapacağı takviyeler ve mevcut oyuncu grubuyla hak ettiği yerde olacaktır. Başkan Ali Çamlı kulüp için gerçekten büyük bir şans. Büyük Kayserispor taraftarı sizlerden ricam bu muhteşem desteğinizi eksik etmemenizdir. Namağlup bir takım bırakmanın huzuruyla ayrılıyorum şehirden" ifadelerini kullanmıştı.

Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Atan, ayrılır ayrılmaz Başakşehir'in başına geçmişti.

Buna tepki gösteren Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da "Çağdaş hoca bu yanlışı yaptı. Bundan sonraki süreci Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) taşıyacağız" demişti.

UÇK'nin bu konudaki kararını verdiği belirtildi.

Buna göre Çağdaş Atan'ın, Kayserispor'a 3 milyon 983 bin lira tazminat ödemesine karar verildi.

Atan'ın karara itiraz etmeye hazırlandığı öğrenildi.