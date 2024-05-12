Çağdaş Atan Sivas'ta hayatının hediyesini aldı. Verilmiş sadakaları tek maçta bitti

Trendyol Süper Lig’in 36. Haftasında Sivasspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray karşısında alınan 6-1’lik hezimet sonrası kadroda büyük değişikliklere gitmesi beklenen Bülent Uygun sadece Bartuğ Elmaz’ın yerine Turgun’boyevi ilk 11’de tercih ederek herkesi şaşırttı.

Kadro tercihinde ve dizilişinde Galatasaray maçına göre köklü değişikliğe gitmeyen Bülent Uygun Başakşehir karşısında da oyun kontrolünü rakibe vermek zorunda kaldı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadele Başakşehir maça oyunun kontrolünü alarak başladı. Dubois ve Duarte gibi yetenekli iki bekinin de olmasını fırsat bilen Çağdaş Atan oyun planını kanatlardan içeri doğu kesilen ortalar üzerine kurguladı.

Sağ ve sol kanattan açılan ortalarla oyunun ilk kısımlarında bir iki fırsat yakalayan konuk ekip istediğine 29. Dakikada ulaştı.

Dubois’in sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Duarte kafasıyla arka tarafa sektirdi. Daha önceden çalışıldığı çok belli olan organizyonda arka direğe doğru bir koşu atan Davidson’un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve Başakşehir 1-0 öne geçti.

Gelen gol ile birlikte Sivasspor oyunda biraz daha varlık göstermeye başlarken onlarda Başakşehir’in oyun planına benzer bir şekilde oynamaya başladı.

Bu plan ile 45+1’de istediğine ulaştığını sanan Sivasspor aslında aynı zamanda kendi topuğuna da sıktı.

Sol kanattan gelişen atakta Turgunboev’in sıfırdan içeri çevirdiği topta Koita gelişine vurdu. Defansa da çarparak kaleye doğru giden top filelerle buluşsada pozisyonun ardından devreye giren VAR Turgunboev’in topu kazanırken Deniz’e faul yaptığına hükmetti.

Sivasspor’un beraberlik golü iptal olurken Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan ile Sivassporlu İbrahim arasında çıkan tartışma sonucu her iki isim de kırmızı kart gördü.

Bülent Uygun ise koridorda yaptığı itirazlardan dolayı kırmızı kart gördü. Böylece Başakşehir sadece hocasını kaybederken Sivasspor hem hocasını kaybetti hem de 10 kişi kaldı.

Ortamın bu kadar gerilmiş olması Sivasspor adına bir motivasyon olmuş olacak ki ev sahibi ekip ikinci yarıya çok daha hırslı bir şekilde başladı.

10 kişi olmalarına rağmen çok daha fazla hücum deneyen Sivasspor 83. Dakikada yine aynı kabusu yaşadı.

Ceza yayının üstünde serbest vuruşta topa sert vuran Manaj barajdan seken topu arka direğe kesti. Arkada topu kontrol eden Koita fileleri havalndırsada bu sefer ofsayt gerekçesiyle Sivasspor’un golü iptal oldu.

Olaylı geçen karşılaşmada başka gol sesi çıkmazken Başakşehir Sivasspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas'ta alınan kırmızı kartlar ve iptal edilen goller ile 3 puanı cebine koyan Başakşehir Beşiktaş'ın Alanya'daki puan kaybı ile 4. sıraya iyice yerleşti.

Ligin bitmesine iki hafta kala Çağdaş Atan ve öğrencileri Avrupa'nın kapılarını iyice aralamayı başardı.