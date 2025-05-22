Çağdaş Atan'a PFDK'dan ceza

TFF'nin açıklamasına göre kurul, Çağdaş Atan'a, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan maçta rakip takım mensuplarına yönelik hakareti sebebiyle 2 maç men ve 58 bin 500 lira, maç sonrası rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 58 bin 500 lira para cezası uyguladı.

Maçın ardından Çağdaş Atan "Ben bugün çok büyük ayıp yaptım. Serhat Sütlü hocayla münakaşaya girdik. Çok da sevdiğim bir büyüğüm aslında. Niye öyle bir psikolojiye girdiğimi bilmiyorum. Özürle kapanacak bir hata değil. Yapmış olduğum hatanın mahcubiyetiyle yaşayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

SERHAT SÜTLÜ'YE 1 MAÇ MEN

PFDK, Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü'ye ise rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Net Global Sivasspor formasını giyen Murat Paluli'ye, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Kurul, çeşitli sebeplerden dolayı Beşiktaş'ı 930 bin, Trabzonspor'u 750 bin, Galatasaray'ı 336 bin, Bodrum FK'yi 300 bin ve Eyüpspor'u 150 bin lira para cezasına çarptırdı.