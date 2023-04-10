Çağdaş Atan'dan galibiyet sonrası taraftara çağrı

Teknik direktör Çağdaş Atan'ın açıklamaları şu şekilde;

"Çok çalışıyoruz, çok tekrar ediyoruz. Bu yüzden galibiyetler alabiliyoruz. Çok iyi bir aile olduk. Birliktelik çok güzel şekilde devam ediyor. Bu bütün personelin başarısı. Çaycımız, ona çok selam söylüyorum. Ufak bir rahatsızlığı var, kemoterapi görüyor. Tüm personele armağan olsun."

TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Stadın boş olmasıyla ilgili konuşan Çağdaş Atan "Kayseri'de oruç tutma oranı çok yüksek. Maşallah. Saat 16:00'da maç oynandı ama sadece büyük maçlarda değil, bu stadı her zaman doldurmalarını istiyorum. Taraftarlar, benim ne demek istediğimi anlıyor." ifadelerini kullandı.

"Mane son 10-12 haftadır oynuyor. Arka adalesinde bir problem oldu. Galatasaray maçında kullanabilmek için riske etmedik. Ali Karimi yetişmeyecek. Carole'den ufak bir umudumuz var. Nurettin sezonu tamamen kapattı. Sadece Mane, Galatasaray maçında kesin olarak oynayacak diyebilirim."