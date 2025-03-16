Çağdaş Atan'dan Fatih Tekke yorumu "İki aşık buluştu"

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Başakşehir, konuk ettiği Trabzonspor’a 3-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu. İyi bir oyun sergilediklerini ancak bu sonuca yansıtamadıklarını söyleyen Atan, "Bu şekilde oynadığımız ve cezalandırıldığımız kaçıncı maç sayamıyorum artık. Oyunu kontrol etik, domine ettik. Her baskıyı kırarak mücadele etmeye devam ettik. İlk yarıda topumuz direkten döndü, sonrasında gol yedik.

"PENALTI KAÇIRDIK"

İkinci yarıda penaltı kaçtı, sonrasında döndü gol oldu. Bazen ne yapsanız da kazanamıyorsunuz. Oyun anlamında oyunculara söyleyebileceğim bir şey yok. Beklentilerim doğrultusunda iyi bir oyun oynadık. Son zamanlarda savunmada bireysel hatalar, tercih hataları ve yediğimiz goller bize ders oldu. Bir görüşme yapmamız gerekiyor. Güven toplantısı yapmıştık ama bu oyunun böyle olması belki bazı kararlar almamızı gerektirebilir" ifadelerini kullandı.

"BU TAKIMIN DNA'SINDA AVRUPA VAR"

Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından yönetimle bir görüşme talep ettiğini aktaran Atan, "Yönetimimizin ne hedeflediğini bilmek istiyorum. Bu takımın DNA’sında Avrupa’ya gitmek var. Yaptığımız toplantıda da hedefe yönelik kararlar alınmıştı. Şu an o pozisyondan uzaklaşmış gözüküyoruz. Şansları kullanamıyoruz. Kazansak Beşiktaş ve Eyüp’ü yakalama fırsatımız olacaktı. Oyun olarak içeride çok iyi oyunlar oynadık.

Deplasmanda kırılgan bir yapımız var. Kadro mühendisliğinin çok iyiye gittiğini düşünüyorum. Ufak dokunuşlarla seneye başka bir Başakşehir izletebileceğimizi düşünüyorum. Kırılma maçlarında çok kazanamadığımız, cezalandırıldığımız maçlar bizi yordu. O yüzden bir görülme talep ettim" diye konuştu.

"İKİ AŞIK BULUŞTU"

Fatih Tekke ile aralarındaki iletişimle ilgili de konuşan Atan, "Benim için Fatih abinin önemli bir yeri var. Oyun konuştuğumuz, formasyon konuştuğum nadir futbol adamlarından bir tanesi. Aynı yol haritasında ilerlememiz. Trabzonspor’da oynamış bir futbolcu olarak iki aşık buluştu diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.