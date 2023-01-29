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Çağdaş Atan: Devre arası oyunculara biraz sert konuştum

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, İstanbulspor maçından sonra "İkinci yarıda oyun üstünlüğü bizdeydi ve bunun sonucunda 4-2 kazandık" dedi

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 18:44
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Çağdaş Atan'dan flaş açıklama

Çağdaş Atan: Devre arası oyunculara biraz sert konuştum
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Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 4-2 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Alınan galibiyetle Ankaragücü, Alanyaspor, Antalyaspor gibi rakiplere karşı 2-3 maçlık avantaj yakaladıklarını da sözlerine ekleyen Çağdaş Atan, şunları söyledi:

"Maçlarda çok erken gol yiyoruz ve bu da bireysel hatalardan oluyor. Maçların başlangıçlarında daha konsantre olup, ikili mücadelelerde sağlam durursak, bizim için daha farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Devre arasında oyuncularıma bunu anlattım. Biraz sert konuştum ama ikinci yarıda mesajı alıp ona göre oynadılar. İkinci yarıda oyunun üstünlüğü bizdeydi ve bunun sonucunda 4-2 kazandık. Buraya kadar gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Bizi yine müthiş şekilde desteklediler."

Futbolcularına da teşekkür eden Çağdaş Atan, "Devre arasında biraz sert konuştuk ama mesaj doğru gitmiş. Onları çok seviyorum ve çok güveniyorum. Bizim için mutlu biten bir hafta sonu oldu. Hafta içinde Başakşehir maçı var ve bu maça odaklanacağız" diye konuştu.

Onur Bulut ve Emrah Başsan'ın frikikten attığı goller hakkındaki soruyu da yanıtlayan Çağdaş Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Genelde her antrenmandan sonra vuruş çalışması yapıyoruz. Onur ve Emrah çok fazla frikik çalışıyor. Onur'un böyle bir özelliği yoktu ama kendisini çok geliştiren bir isim. Emrah bizim beklentilerimizin çok daha fazla olduğu, bugün de bunlara karşılık veren bir oyuncu. Bizim için çok değerli. Onun bize kazandırdığı bir maç oldu. Oyuna giren oyuncular müthiş katkı verdi. İlhan ve Emrah gol attı, Thiam asist yaptı. Oyuna giren oyunculara da teşekkür ediyorum."

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