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Çağdaş Atan Antalya'da neden fark yediklerini açıkladı

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Yorgunduk. Oyuncularım bu sezon ikinci defa kötü oynama haklarını kullandı" dedi

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 18:55
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Çağdaş Atan'dan flaş açıklama

Çağdaş Atan Antalya'da neden fark yediklerini açıkladı
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Antalyaspor'a 4-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, Kayseri'de yaşanan deprem nedeniyle oyuncularının 2 gündür uykusuz olduğunu söyledi.

Atan, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezon başından bu yana hiçbir şeyden sızlanmadan, mazeret göstermeden ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını dile getirdi.

Bu karşılaşma için birkaç tane mazeret öne sürebileceklerini ifade eden Atan, savunmada oynayan 3 oyuncusundan yoksun bir şekilde sahaya çıktıklarını kaydetti.

Maça iyi başladıklarını anlatan Atan, "İlk 15 dakikada topun kontrolü bizdeydi. O anda Ali Karimi sakatlandı. Orta sahada formda ve lider oyuncularımızdandı. Yağmur ile Antalyaspor oyunu kontrolüne aldı ve öne geçti. Tepkisiz kaldık. Yorgunduk, uykusuzluk da vardı. Maalesef bir depreme yakalandık ve takım 2 gündür uykusuz. Oyuncularım bu sezon ikinci defa kötü oynama haklarını kullandı. Şimdiye kadar çok iyi gelen oyuncularımızın bu hakkı olduğunu düşünüyorum. Onlara fazla yüklenmek istemiyorum." diye konuştu.

Atan, 3 puanı alan Antalyaspor'u da tebrik etti.

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