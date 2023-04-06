Çağdaş Atan'dan Fenerbahçe'ye derbi atıfı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK TAKIM REAKSİYONU BEKLİYORUM"

Derbiden bahseden Çağdaş Atan, Fenerbahçe'nin bugün büyük takım reaksiyonu beklediğini şu sözlerle dile getirdi: "Fenerbahçe pazar günü burada sıra dışı bir derbi mağlubiyeti yaşadı. 10 kişi kalan ezeli rakibine karşı maçı kopardı derken mağlup oldu. Bugün Fenerbahçe'den büyük takım reaksiyonu bekliyorum. Maçın başlarında baskıyla üzerinmize geleceklerdir. Bu presi aşabilirsek sonraki süreçte oyunun bizim lehimize değişeceğini düşünüyorum."



"FARKLI OYNAYACAĞIZ"

Farklı bir oyun anlayışı ile sahada olacaklarını vurgulayan Atan "Maçın zaman olarak boyu kısaldıkça baskı bizim lehimize dönecektir diye düşünüyorum. Her zamanki alışkanlıklarımızdan farklı oynayacağız Fenerbahçe'ye karşı. Stratejik oynamamız gerektiğinin farkındayız. Ben güzel bir maç bekliyorum, inşallah izleyenler de memnun olur" dedi.