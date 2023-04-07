﻿Çağdaş Atan: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe'nin hak ettiği bir galibiyet aldığını söyledi.

"İKİNCİ GOL BİZİ YIPRATTI"

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, Fenerbahçe'nin kaybettiği Beşiktaş derbisinden sonra bugün büyük takım reaksiyonu göstermesini beklediklerini belirterek, şunları kaydetti: "Maça fena başlamadık aslında, ortadaydı. Kolay bir gol yedik ve buna cevap verdik. Tam oyunu dengelemişken ikinci gol bizi yıprattı. Takımım beklediğimden daha fazla yorgundu, bana öyle geldi. Fenerbahçe 6 oyuncuyla rotasyon yaptı ve devre arasında 7. oyuncuyu oyuna aldılar. Bizden daha üstün gözüktüler. Biz ise tam karşılığını alamadık değişikliklerin. Açıkçası buna çok uygun bir kadromuz da yoktu. Ali Karimi'nin sakatlığı, Mensah'ın uzun zamandan sonra oynaması, Varol'un antrenmanda sakatlanması vardı. Sol beksiz oynadık bugün, alternatif de yoktu. Bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Oyuncularım bugüne kadar çok iyi getirdiler, onlarla gurur duyuyorum. Aslında maç dengelenmişti. İkinci yarı biraz amacımız oyunu götürebildiğimiz kadar 2-1 götürmekti ama başaramadık. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Onları tebrik ediyorum."

"ZORLUK YAŞADIK"

Fenerbahçe'nin oyun planında kendisini şaşırtan bir farklılık olup olmadığı sorulan Çağdaş Atan, "Aslında biz Fenerbahçe'ye önde birebir basarak oyuna başlamayı planladık. Bu baskıyı da yaptık. İki stoperimizin biraz uzak kalması bazen baskıların kırılmasına sebep oldu. Yine de bir iki iyi geçiş yaptık. Mane'nin sakatlanmasıyla Cardoso'yu oraya almak zorunda kalışımız savunma arkası koşuları kısıtladı. Sol kanada koyabileceğimiz bir oyuncu alternatifimiz maalesef yoktu. Zorluk yaşadık. İkinci yarı bir iki kere geldik ama yeterli olmadı. Fenerbahçe devamlı oyuncu değiştirdi ve o hamlelerinin karşılığını aldı." diye konuştu.

"EVDEKİ HESAP ÇARŞIYA UYMADI"

Maçta başarılı bir performans sergilen Emre Mor'u da değerlendiren Çağdaş Atan, bu oyuncuyu ve Ferdi Kadıoğlu'nu övdü. Emre Mor sorusuna gülerek yanıt veren Atan, "Güldüm çünkü inanın ben rakip hoca olarak Emre Mor'un bu maçta oynamasını hiç istemiyordum. Belki de Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor'u, iki tane çok iyi oyuncuyu ilk defa önlü arkalı kullanmıştır rakip. Kadroyu gördüğümde bir 'eyvah' demedim değil. Bir de Carol'un sakatlanıp Arif'in Emre'nin üstünde kalmasının sıkıntı yaratacağının farkındaydık. Ama başka alternatifimiz yoktu açıkçası. Fiziksel stoperle duralım istedik. Evdeki hesap çarşıya uymadı. Ferdi ve Emre Mor önlü arkalı bayağı etkili ikili, bayağı yıprattılar bizi orada." ifadelerini kullandı.