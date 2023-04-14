Çağdaş Atan: Çok basit goller yiyoruz

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 6-0 mağlup oldu. Sahadan farklı mağlup ayrılan deplasman ekibinde teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Basit goller yediklerini belirten Atan, Galatasaray'ın kalitesinin ağır bastığını söyledi.

"ÇOK BASİT GOLLERİ YİYORUZ"

Galatasaray'ın kalitesinin ağır bastığını ve çok basit golleri yediklerini ifade eden Atan "Aslında maça iyi girdik ancak son haftalarda çok basit goller yiyoruz. Galatasaray'ın kalitesi ağır bastı. Oyunculara da söyledim bu sene Galatasaray müthiş bir sezon geçiriyor. Çarşamba ayağa kalkıp bir Kasımpaşa maçı oynamamız gerekiyor" dedi.