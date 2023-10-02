Çağdaş Atan'dan flaş Milli Takım itirafı

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor maçında gördüğü tepkiler sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çağdaş Atan'dan flaş Milli Takım itirafı

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Atan'ın açıklamaları;

-İftiraya varan çok şey var. Pozisyonumuz gereği susmak zorundayız. Bana verilen sözler tutulmadığında sezon sonunda ayrılsaydım kahraman olarak ölecek. Kalıp, bir şeyler yaratmak istedim. 4 hafta iyi şeyler yaratıp, buradan ayrıldık. The Dark Knight filminde güzel bir söz var, 'Ya kahraman olarak ölürsünüz, ya da bir hain olduğunuzu görene kadar yaşarsınız'. Biz burada bir hain olarak gösteriliyoruz. Bu da en kolayı. İçimizde olan taraftar grupları, bazı şeylere göz göre göre inandırıldı. Kayserispor taraftarına hakkım helaldir. Kayserispor taraftarı hakkında kötü bir söz söylemem mümkün değil. Daha önce bana A Milli Takım'dan yardımcı antrenörlük teklifi ve büyük takım teknik direktörlüğü teklifi geldi ve yönetime dolaylı olarak ilettim. Başarısız görünmemek için bir hain yaratmaları gerekiyordu, beni seçtiler.

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