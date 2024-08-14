Çağdaş Atan'dan TFF'ye sürpriz talep

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi’nde Iberia ile oynayacakları maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Atan, rakiplerini ciddiye aldıklarını ve yoğun bir fikstürden geçtiklerini belirtti. “Bu, hayalini kurduğumuz bir durumdu. Hem ligde hem kupada hem de Avrupa’da devam etmek istiyorduk. Ülkemiz ve kulübümüz için çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçta en fit takımla sahada olmaya çalışacağız,” dedi.

Genç teknik adam, “En doğru, en fit 11’le sahaya çıkmak ve turu geçmek en büyük amacımız. Rakibimize saygı duyuyoruz. İlk maçta rakibimiz işimizi zorlaştırmak için elinden geleni yaptı. Bize alan ve zaman vermemeye çalıştılar. Ancak bu maçta attığımız golün öneminin ortaya çıkacağını düşünüyorum,” ifadelerini kullandı.

Transfer süreci hakkında da konuşan Atan, “3 veya 4 oyuncu almayı planlıyoruz. Görüştüğümüz ve anlaştığımız oyuncular var, ancak kulüplerle pazarlıklar devam ediyor. Elimizdeki oyunculardan daha iyisini getirmeye çalışıyoruz. Bu yüzden biraz gecikti. Yavaş yavaş ilerliyor gibi gözüküyor ama bu hafta 1-2 oyuncu sonuçlanabilir,” dedi.

44 yaşındaki teknik adam, turu geçmeleri halinde ligde 3. hafta maçlarının ertelenmesi yönünde bir talepleri olabileceğini belirtti. Atan, “Perşembe günü ve pazar günü maç oynayacağız. İrlanda veya Azerbaycan’a gideceğiz. Ardından Samsunspor deplasmanı var. Yorucu bir fikstür. Önce bu maçı oynayalım, turu geçelim, ardından federasyonumuzdan bütün takımların oynayacağı play-off haftasında bir isteğim olacak. Gürcistan takımı ile oynayacağız, maçı iptal oldu. Belçika takımları genelde bütün ligdeki maçları iptal ediyor. Bizim de 3. hafta ile ilgili bir isteğimiz olabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için önce turu geçmemiz gerekiyor,” dedi.