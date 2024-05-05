Çağdaş Atan'ın Avrupa hayali

Kaynak: AA
Çağdaş Atan'ın Avrupa hayali
Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 4-1 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, açıklamalarda bulundu.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Atan, arkalarındaki takımlarla aralarındaki farkı açma şansını iyi kullandıklarını belirtti.

İyi bir takıma karşı oynadıklarını vurgulayan Atan, "Çok mutluyuz. Ceza sahasına girmekten çekinmeyen, ikinci topları kovalayan bir takımla oynadık. Oyuncularım özellikle son 2 maçtır, geçen maç 3, bu maç tekrardan 3 oyuncum eksikti. Çok zorlanarak çıktığımız bir maçta beklentimizin üzerinde bir oyun oynadık. İlk 45 dakika muazzam oynadık. Bugün oyunun sadece 10-15 dakikası elimizden kaydı. 70-75 dakikayı çok iyi oynadık. Aldığımız net galibiyet bizi çok mutlu etti. Oyuncularımız Avrupa'ya gitmeyi çok istiyor. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa kupalarına katılmayı çok istediklerini aktaran Atan, şunları kaydetti:

"Trabzonspor üçüncü olup kupayı kazanırsa Avrupa Ligi'ne gidiyoruz. Trabzonspor ile aramızdaki puan farkı 3. Üç final maçı var ve onlarla evimizde oynayacağız. O maçı kazanırsak ligi 3. bitirebileceğiz. Bu bizim için yazılacak en iyi senaryo. İlk 5'e girdiğimiz zaman Beşiktaş ya da Trabzonspor kupayı kazanırsa yine Avrupa'ya gidiyoruz. Heyecanımız büyük. Hayaller her geçen gün büyüdü ve bu hafta daha büyük bir hale geldi. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz."

Atan, Pelkas'ın sakatlığının ciddi gibi gözüktüğünü de sözlerine ekledi.

İlgili Haberler
Galatasaray hızlı başladı. Taraftar çıldırdı
Galatasaray hızlı başladı. Taraftar çıldırdı
Milli tenisçiden büyük başarı. Brezilya'da şampiyon oldu
Milli tenisçiden büyük başarı. Brezilya'da şampiyon oldu
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı. Kupayla tur attılar
Galatasaray şampiyonluk modunu açtı
Galatasaray şampiyonluk modunu açtı
TFF 1. Lig alev alev yanıyor. Play off yarışında son tablo ortaya çıktı
Galatasaray taraftarı acı Fenerbahçe gerçeğini açıkladı
Bülent Uygun şoka uğradı
Çağdaş Atan'ın kurduğu tuzağı açıkladı. Kasımpaşa çaresiz kaldı
Galatasaray'ın Sivasspor maçı ilk 11'i belli oldu. Okan Buruk kararını verdi
Gnabry'den Real Madrid açıklaması
Gnabry'den Real Madrid açıklaması
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması. Yıldız futbolcunun durumu belli oldu
Son Haberler
Galatasaray hızlı başladı. Taraftar çıldırdı Spor
Galatasaray hızlı başladı. Taraftar çıldırdı
Kedi sever gibi timsah seven kadını görenler hayret etti Video
Kedi sever gibi timsah seven kadını görenler hayret etti
Milli tenisçiden büyük başarı. Brezilya'da şampiyon oldu Spor
Milli tenisçiden büyük başarı. Brezilya'da şampiyon oldu
Sele aldırmayan vatandaşlar okey oynamaya devam etti Video
Sele aldırmayan vatandaşlar okey oynamaya devam etti
Sahte diploma skandalı TRT'ye kadar uzandı. Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı Gündem
Sahte diploma skandalı TRT'ye kadar uzandı. Lefkoşa temsilcisi Sefa Karahasan tutuklandı
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı. Kupayla tur attılar Spor
Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutladı. Kupayla tur attılar