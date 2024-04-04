Çağdaş Atan'ın Beşiktaş şaşkınlığı. Bu kadarını beklemiyorduk

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Çağdaş Atan'ın Beşiktaş şaşkınlığı. Bu kadarını beklemiyorduk
Başakşehir Teknik Direkörü Çağdaş Atan, Beşiktaş maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

Başakşehir; Beşiktaş karşısında geriye düştüğü maçın son anlarında bulduğu golle 1 puanı kaptı.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan teknik direktör Çağdaş Atan, "Maçı kaybetsek çok üzülürdüm, ama beraberliğe de sevinmedim" dedi.

Beşiktaş karşısında topa sahip olmayı beklediklerini ifade eden Atan, yaşadığı şaşkınlığı da şöyle açıkladı:

"Bugün topa sahip olacağımızı biliyorduk. Ona göre rakip seçtik hazırlık maçlarında, ona göre çalıştık. Ama rakibimizi bu kadar derinde beklemiyorduk. İlk 15 dakika rakibin bizim sahada topa dokunduğunu düşünmüyorum. Kendime söyleyebileceğim tek şey, bu maçta biraz daha erken direkt oyuna dönebilirdim. Maçı kaybetsek, çok üzülürdüm. Beraberliğe sevinmedim. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yaptı. Bundan sonraki maçlarında Beşiktaş'a başarılar dilerim."

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