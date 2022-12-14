Galatasaray'dan Avrupa'da dev fark

Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dumitru Stasiev (Moldova)
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 2, Nacickaite 10, Pulvere 2, McCowan 20, Stevens 25, Jurjane 5, Meltem Yıldızhan 13, Tuğçe Canıtez 2, Miray Balotu, Merve Uygül, Pelin Bilgiç
Piestanske Cajky: Mujovic 17, James 7, Andelova 14, Jurcenkova 9, Mandic 5, Rusinakova 3, Tausova, Moravcikova, Martiskova
1. Periyot: 16-14
Devre: 31-26
3. Periyot: 57-38
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