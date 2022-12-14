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Galatasaray'dan Avrupa'da dev fark

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 6. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında Slovakya'nın Piestanske Cajky takımını 79-55 mağlup etti.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 21:23
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Çağday Faktorunig 24 sayı fark atan Galatasaray'da Stevens yıldızlaştı

Galatasaray'dan Avrupa'da dev fark
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Salon: Başakşehir Spor Kompleksi

Hakemler: Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Natasa Dragojevic (Karadağ), Dumitru Stasiev (Moldova)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Işıl Alben 2, Nacickaite 10, Pulvere 2, McCowan 20, Stevens 25, Jurjane 5, Meltem Yıldızhan 13, Tuğçe Canıtez 2, Miray Balotu, Merve Uygül, Pelin Bilgiç

Piestanske Cajky: Mujovic 17, James 7, Andelova 14, Jurcenkova 9, Mandic 5, Rusinakova 3, Tausova, Moravcikova, Martiskova

1. Periyot: 16-14

Devre: 31-26

3. Periyot: 57-38

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