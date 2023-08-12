Çağımızın korkulu rüyası unutkanlığa iyi bitkiler ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olduğu bilinen unutkanlıkla ilgili hastalıklara iyi gelen bitkiler ortaya çıktı.

İŞTE UNUTKANLIĞA İYİ GELEN BİTKİLER…

Unutkanlığa iyi gelen bitkiler içerisinde yenibahar bitkisi, zencefil, adaçayı, yeşil çay, meyve çayları, biberiye çayı, karabiber, kakulenin olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

UNUTKANLIĞI İYİ GELEN BESİNLER

Unutkanlığa iyi gelen besinler arasında nar, ıspanak, domates, bitter çikolata, ceviz, balık, tarçın, fındık, roka, maydanoz, lahana, kaju yer almaktadır.

UNUTKANLIK NEDİR?

Unutkanlık, bellekte bulunan bilgilerin bir şekilde yok olması sürecidir. Bazı durumlarda unutkanlık olağan görülebilir ve günlük nedenlere bağlanabilir ancak vitamin eksiklikleri veya hormon yetersizliklerinin sonucu olarak unutkanlık hastalığı ortaya çıkar. Bunun yanında ilerleyen yaşlarda nöropsikiyatrik hastalıklardan olan alzheimer ve demans da ortaya çıkabilir.

UNUTKANLIK NEDEN OLUR?

Bellek beynin çok önemli bir işlevidir ve değişik beyin bölgelerinin koordine çalışması ile oluşur. Burada bellekte saklanacak bilginin sık tekrarı, uyku gibi değişik faktörler de rol oynar. Peki unutkanlık neden olur? Unutkanlık, bellekte bulunan bilgilerin bir şekilde yok olması sürecidir. Bu bazı hastalıklar sonucunda olabilir. Ama her unutkanlık da bir hastalık göstergesi değildir. Genel olarak tekrarlanmayan ve çağrılmayan bilgi unutulur. Dolayısıyla her unuttuğumuz bir hastalığın belirtisi değildir. Bunun yanı sıra bilgi işleme sürecinin istemli veya istemsiz zihin etkisinde de olduğu bilinir. Yani bazen unutmak istediğimiz bir olay ya da kişiyi daha kolay ve çabuk unutabiliriz.