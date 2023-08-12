Çağımızın korkulu rüyası unutkanlığa iyi bitkiler ortaya çıktı

İnsanların korkulu rüyası olduğu bilinen unutkanlıkla ilgili hastalıklara iyi gelen bitkiler ortaya çıktı. Tüm detaylar haberimizde…

Çağımızın korkulu rüyası unutkanlığa iyi bitkiler ortaya çıktı

Editör: Erkavim Yıldırım

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olduğu bilinen unutkanlıkla ilgili hastalıklara iyi gelen bitkiler ortaya çıktı.

İŞTE UNUTKANLIĞA İYİ GELEN BİTKİLER…

Unutkanlığa iyi gelen bitkiler içerisinde yenibahar bitkisi, zencefil, adaçayı, yeşil çay, meyve çayları, biberiye çayı, karabiber, kakulenin olduğunun ortaya çıkması dikkat çekti.

UNUTKANLIĞI İYİ GELEN BESİNLER

Unutkanlığa iyi gelen besinler arasında nar, ıspanak, domates, bitter çikolata, ceviz, balık, tarçın, fındık, roka, maydanoz, lahana, kaju yer almaktadır.

UNUTKANLIK NEDİR?

Unutkanlık, bellekte bulunan bilgilerin bir şekilde yok olması sürecidir. Bazı durumlarda unutkanlık olağan görülebilir ve günlük nedenlere bağlanabilir ancak vitamin eksiklikleri veya hormon yetersizliklerinin sonucu olarak unutkanlık hastalığı ortaya çıkar. Bunun yanında ilerleyen yaşlarda nöropsikiyatrik hastalıklardan olan alzheimer ve demans da ortaya çıkabilir.

UNUTKANLIK NEDEN OLUR?

Bellek beynin çok önemli bir işlevidir ve değişik beyin bölgelerinin koordine çalışması ile oluşur. Burada bellekte saklanacak bilginin sık tekrarı, uyku gibi değişik faktörler de rol oynar. Peki unutkanlık neden olur? Unutkanlık, bellekte bulunan bilgilerin bir şekilde yok olması sürecidir. Bu bazı hastalıklar sonucunda olabilir. Ama her unutkanlık da bir hastalık göstergesi değildir. Genel olarak tekrarlanmayan ve çağrılmayan bilgi unutulur. Dolayısıyla her unuttuğumuz bir hastalığın belirtisi değildir. Bunun yanı sıra bilgi işleme sürecinin istemli veya istemsiz zihin etkisinde de olduğu bilinir. Yani bazen unutmak istediğimiz bir olay ya da kişiyi daha kolay ve çabuk unutabiliriz.

İlgili Haberler
Yenibahar bitkisi unutkanlığa iyi geliyor
Öne Çıkanlar
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star 55 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
e-TEP nedir? Elektronik İngilizce Yeterlilik Testi (e-TEP) sınavı nasıl yapılacak?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
Altın fiyatları düşecek mi? 11 Ağustos çeyrek gram altın ne kadar kaç TL?
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
'Şampiyonluk yarışında başka takıma şans vermiyorum' Şansal Büyüka açıkladı
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
Bahçeli’nin çağrısına İYİ Parti nasıl tavır alacak?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 54 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Hawai'deki yangındaki dehşet gökyüzünü sardı. 67 kişi öldü Dünya
Hawai'deki yangındaki dehşet gökyüzünü sardı. 67 kişi öldü
Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti Magazin
Kenan İmirzalıoğlu ve Özgü Namal'ın bölüm başı ücretleri şok etti
Kerem Ökten yarın için büyük uyarıyı yaptı. Havayı koklayan adam gördüklerini alelacele duyurdu Güncel
Kerem Ökten yarın için büyük uyarıyı yaptı. Havayı koklayan adam gördüklerini alelacele duyurdu
FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi Dünya
FTX'in kurucusu Bankman-Fried'ın kefaleti iptal edildi
Vergisini peşin ödeyene ceza Ekonomi
Vergisini peşin ödeyene ceza
Meclis'teki Akbelen görüşmesine katılmayan muhalefet milletvekillerinin bahanesi ortaya çıktı Siyaset
Meclis'teki Akbelen görüşmesine katılmayan muhalefet milletvekillerinin bahanesi ortaya çıktı
Harry Kane Bayern Münih'te. Dev bonservis Spor
Harry Kane Bayern Münih'te. Dev bonservis