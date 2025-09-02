Çağın vebası 13 maymun bitirecek: 10 milyon 742 bin TL ödendi

Kanada’nın Quebec eyaletinde bulunan Laval Üniversitesi, yeni bir araştırma projesi kapsamında 261 bin 137 dolar karşılığında, bilim dünyasında rhesus macaque olarak bilinen, 13 adet Hint şebeği cinsi maymun satın aldı. ABD’deki Franklin Biolabs adlı laboratuvardan temin edilen hayvanların, nörolojik hastalıkların tedavisini geliştirmeye yönelik çalışmalarda kullanılacağı açıklandı.

AMAÇ NE?

Üniversitenin araştırma ve yenilikten sorumlu rektör yardımcısı Eugénie Brouillet, projenin amacının insan beyninin işleyişini daha iyi anlamak olduğunu vurguladıktan sonra özellikle Parkinson, epilepsi ve depresyon gibi hastalıkların tedavisinde yeni yöntemler geliştirmeyi hedeflediklerinin de altını çizdi. Söz konusu maymun cinsinin genetik ve davranışsal açıdan insanla olan yüksek benzerliği Laval Üniversitesi tarafından yürütülen araştırmalarda kilit rol oynuyor.

ETİK KURALLARA SIKI DENETİM

Yapılan resmi açıklamaya göre Maymunların doğduğu ABD’deki “National Primate Centers” tesisinin sıkı kurallara tabi olduğu, Laval Üniversitesi ve CERVO Araştırma Merkezi’nde ise hayvanların Kanada Hayvanları Koruma Konseyi tarafından sertifikalandırılmış koşullarda barınacağı aktarıldı. Ayrıca, tüm süreçlerin Kanada Gıda Denetim Kurumu tarafından denetlendiği, etik ve hayvan refahı standartlarına uyulduğu kaydedildi.

Projeye, Kanada Doğal Bilimler ve Mühendislik Araştırma Konseyi (CRSNG) ile Quebec İlaç Keşfi Konsorsiyumu (CQDM) tarafından mali destek sağlanıyor. Maymunların üniversitede birkaç ay ila birkaç yıl arasında sürecek çalışmalar boyunca kullanılacağı ifade edildi.