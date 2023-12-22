Çağla ne demek? Çağla isminin anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Çağla ne demek? Çağla isminin anlamı nedir?
Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Çağla da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Çağla ne demek? Çağla isminin anlamı nedir?

Çağla adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Çağla isminin anlamını araştırıyor. Peki, Çağla ne demek? Çağla isminin anlamı nedir?

ÇAĞLA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Çağla ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Coşkulu ol anlamında kullanılan bir ad.

- Badem, kayısı, erik gibi çekirdekli yemişlerin ham durumu.

UYGAR İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Çağla ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Çağla adını koymak caizdir.

YENİ DOĞAN BEBEĞE NE ZAMAN İSİM KONUR?

İslâmî eserlerde çocuğa ad koymanın zamanı üzerinde durulmuş ve bazı rivayetlerde doğumunun üçüncü, bazılarında ise yedinci günü ad koymak için en uygun zaman olarak gösterilmiştir.

İSİM KONURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Bebeğinizin ismi onun değer katan bir anlama sahip olmalıdır.

Ölmüş kişinin ismi yeni doğan bebeğe konulmamalıdır.

İsmin ve içerisinde yer alan harflerin enerjisi insan kişiliği ve karakterine etki edebilmektedir. Bu yüzden ismin kişilere vereceği mesaj önemlidir.

Çocuğunuzun büyüdüğünde seveceği bir isim seçmeye dikkat etmek gerekir.

Çağa ayak uydurulmalı ve yurt dışında yaşayabileceği göz önünde bulundurularak bir isim seçilmelidir.

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