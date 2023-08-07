Çağla Şıkel Arto'nun mal varlığına haciz koydurdu

Geçtiğimiz yıllarda YouTube kanalı üzerinden "Mini etekle oturma ve kalkma" başlıklı bir video yayınlayan Çağla Şikel, Arto'nun "Sen önce göğüslerini göstermemeyi öğret" yorumu sonrası harekete geçmişti. 1 milyon liralık tazminat davası açan ünlü mankenin davasında karar çıktı.

Çağla Şıkel Arto'nun mal varlığına haciz koydurdu

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü manken Çağla Şikel, geçtiğimiz yıllarda YouTube hesabından bir video çekerek mini etekle nasıl frikik vermeden oturulup kalkılmasına yönelik bilgi vermişti. Şikel'in bu videosunu gören Arto, ünlü manken için "İnsan adaplı olur. Oturup kalkmasını öğreteceğine televizyonda memelerini 70 milyona göstermemeyi öğretsin" demişti.

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Sosyal medya hesabı üzerinden Şıkel'in frikik görüntüsünü paylaşan Arto, kısa süre sonra bu paylaşımı silmişti. Çağla Şıkel ise, hakkında yapılan yorumlara sessizliğini adliyede bozup Arto'ya 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

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Mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde şarkıcı Arto'nun Çağla Şıkel hakkında hayasızca yorumlarda bulunarak kadınlığı ve anneliğini aşağılayan sözler sarf ettiği ifade edilerek suç işlediği aktarıldı.

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ARTO'NUN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Yapılan yargılamada sonrası İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi Arto'nun Çağla Şıkel'e yönelik söylemiş olduğu sözler sonrası 10 bin lira tazminat ödemesine hükmetmişti. Kararın ardından Çağla Şıkel bu kez Arto'ya ait 3 araç, banka hesapları, gayrimenkullere haciz koydurarak parasını tahsil etti.

Kaynak Günaydın

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