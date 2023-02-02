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Mehmet Ali Erbil'den Çağla Şıkel için uzun bir özür metni geldi

Söylemezsem Olmaz programının canlı yayınına katılan ve burada Çağla Şıkel için sert ifadeler kullanan Mehmet Ali Erbil, kendisine gelen tepkilerin ardından Instagram hesabından bir özür metni paylaştı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 00:32
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Çağla Şıkel için sert ifadeler kullanan Mehmet Ali Erbil özür diledi

Mehmet Ali Erbil'den Çağla Şıkel için uzun bir özür metni geldi
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Çarkıfelek programında bir dönem hostesliğini yapan Şıkel'i vefasızlıkla suçlayan Erbil, telefonla katıldığı yayında Çağla Şıkel için "O dönem Çarkıfelek'te hostes olmak için kapımda yatarlardı. Stelyo Pipis ile sevgili olup hosteslik yaptı. Çağla kulisimden çıkmazdı. Artık hangi anlamda anlıyorsanız anlayın. Çağla’ya yazıklar olsun. " ifadelerini kullanmıştı.

MEHMET ALİ ERBİL'DEN ÖZÜR PAYLAŞIMI GELDİ

Canlı yayında yaptığı bu sert açıklamalar sonrası kendisine çok sayıda tepki yorumu gelen Mehmet Ali Erbil, günün ilerleyen saatlerinde Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulundu ve söylediği sözler için özür diledi.

Mehmet Ali Erbil yaptığı özür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sabahın erken saatinde aniden bağlandığım canlı yayında aslında çok kırıldığımı ifade etmek isterken amacını aşan, kontrolsüz, istemsiz sözler söylemişim. 

Yayının tekrarını izlediğimde fark ettim durumun vehametini. 

Çağla benim dünya ahiret kardeşimdir. Ben duygusal bir adamım. Beni herkes tanır. Çağla bu kadar kıymetli olmasa benim için bu derece kırılmazdım zaten.

Ben onun başarılarıyla gurur duyarken onun mesleğinin ilk yıllarında yanında olduğumu unutmuş gibi davramasıydı beni üzen...

Ama ne kadar üzüldüysem de bugünkü sözleri sarf etmeme sebep olmamalıydı.

Hepinizin huzurunda özür diliyorum kendisinden. Yayına çıkmak için para aldım bile demişim. Oysa ki bu da doğru değil. Yurt dışındaydım, uçak biletini biz karşılayalım gel dediler gittim. Hepsi bu...

Yaşadığım onca hastalığıma ver Çağla'm...."

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