Çağla Şıkel'den ablasına çok özel kutlama. 'En büyük zenginliğim, şükürüm'

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve takipçilerini gündelik hayatına dahil etmekten geri durmayan Çağla Şıkel, Instagram hesabı üzerinden çocuklarıyla geçirdiği keyifli vakitlere dair bol miktarda paylaşımda bulunuyor.

Aile hayatına dair özel paylaşımlar yapmaktan da geri durmayan Şıkel, bu defa ablası Berna Şıkel'in doğum gününe dair çok özel satırlar yazdı.

Yazdığı satırlarla ablası Berna'nın kendisi için ne kadar özel olduğunu gözler önüne seren Şıkel şu ifadeleri kullandı:

"Bugün benim diğer yarım doğmuş. Annemle olan fotoğrafını paylaşıyorum çünkü ona da teşekkür etmeliyim. Bir kez daha iyi ki doğurmuş diye annem...

En büyük zenginliğim, en büyük şükürüm, beni en anlayanım. En eğlendiğim, bazen küçük kardeşim gibi ablalık yaptığım... Bazen fırçalar yediğim!

Azıcık da sarılsam beni hemen kendime getirenim. Sırtımı yasladığım, yeri gelip beraber yuvarlandığım... Canımın acıdığını gördüğünde glatyatör kesilenim. En büyük şansım, varlığına şükürler olsun.

Beni bu dünyada annemden sonra en çok sevenim. Doğum günün kutlu olsun güzelim, hayalini kurmaya cesaret edemediğin şeyler bile önüne dökülsün. En güzel yaşların başlasın."