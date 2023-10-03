Çağla Şıkel'den Victoria's Secret İTİRAFI

Ünlü sunucu ve model Çağla Şıkel, Victoria Secret'tan teklif geldiği yönündeki iddialar hakkında ilk kez konuştu.

Çağla Şıkel'den Victoria's Secret İTİRAFI

Ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın Çağla Şıkel'e modellik teklif ettiği iddia edilmişti.

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YouTube'da konuk olduğu programda konuşan ünlü sunucu, "Ya böyle bir şey yapmış olabilir miyim sizce? Ben en azından o dönemde çıkıp kendi ağzımla 'Bana böyle bir teklif geldi' deyip havasını atardım böyle bir teklif gelmiş olsa" dedi.

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"BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Şıkel, "Oldu da benim mi haberim yok? Israrla 700 yıldır aynı haber yapılıyor, böyle bir şey yok ya... Bana Naomi Campbell'ın ajansından teklif geldi Fransa'dan ama Victoria's Secret'a çıkar mısın? gibi bir şey değil. Ben Victoria Secret için 'Bir gün neden olmasın' diyordum hep. Bunun üzerine yıllar yıllar sonra bu çıktı" dedi.

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