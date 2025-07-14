Çağla Şıkel'in kahvaltı tabağı yine olay oldu! "Bu kadın aç geziyor" yorumları yapıldı

46 yaşındaki ünlü manken Çağla Şıkel yeni kahvaltı tabağını sosyal medya hesabından paylaştı. Şıkel’in meyvelerin ağırlıklı olduğu görülen kahvaltı tabağı sosyal medyada gündem oldu.

KUSURSUZ FİZİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken ünlü manken Şıkel, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağıyla uzun süre konuşulmuştu. Kuruyemişler ve bazı takviye edici ilaçlardan oluşan bu kahvaltı, sosyal medyada şaşkınlık yaratmıştı. Ünlü manken bu kez de meyvelerin ağırlıklı olduğu kahvaltı tabağıyla gündeme geldi.

“KADIN AÇ GEZİYOR” YORUMLARI YAPILDI

Sosyal medyada; 'kadın gerçekten yemiyor', 'kadın aç geziyor', 'bununla doyuyor mu?' gibi yorumlar yapıldı.