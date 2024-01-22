Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için devleri reddediyor

Kaynak: HITC
Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için devleri reddediyor
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği milli stoper Çağlar Söyüncü'nün takımı Atletico Madrid'in, bu ay oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına izin vermeye hazır olduğu öğrenildi.

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü için aralarında Premier Lig dörtlüsü Brentford, Fulham, West Ham United ve Wolverhampton Wanderers'ın da bulunduğu bir dizi kulübün ilgi gösterdiğini, Porto ve Monaco'nun da istekli olduğunu doğrulandı.

“TÜRKİYE'NİN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİRİNDE OYNAMAK İSTİYOR”
Kaynaklara göre Ancak 27 yaşındaki Türk stoper, kariyerinde hiç yapmadığı bir şeyi yaparak Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinde oynamak istiyor. O takım da Fenerbahçe...

"FENERBAHÇE'YE GİTMEK İSTİYORUM"
Çağlar da Fenerbahçe’ye gitmek istediğini Atletico'ya açıkça ifade etti. Bir diğer yandan yıldız stoper Atletico'nun bu akşam Granada ile oynayacağı maçın kadrosuna dahil edildi. Çağlar Söyüncü bu sezon 9 maça çıkarken 213 dakika sahada kalabildi..

SIMEONE ENGEL OLMUYOR
Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone’nin, "Fenerbahçe’ye gitme" dediği ve bu konuda Çağlar'a pürüz çıkardığı haberlerinin doğru olmadığı öğrenildi. Simeone, Çağlar’ın bir an önce takımdan ayrılıp, oynama istikrarını yeniden kazanıp, Haziran’da yüzde yüz hazır bir şekilde takıma dönmesini istiyor. Bu durumu Çağlar’a iletti.

KİRALAMA BEDELİNİ TAKSİTLENDİRMEK İSTİYORLAR
Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; Fenerbahçe'nin transferde kiralama bedelini yıllara yayarak taksitli ödemek istediği belirtildi. Atletico Madrid ise Çağlar’ın kontratıyla eşzamanlı ödensin ve bu sezon içinde tamamlansın istiyor. Hem 6 ay kiralama hem de kiralama bedeli konusunda taraflar anlaştı ancak ödeme planı hâlâ görüşülüyor.

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