Çağlar Söyüncü İspanya yolcusu

Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, İspanya'ya gidiyor

Çağlar Söyüncü İspanya yolcusu

Leicester City'de son zamanlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle pek çok maç kaçırsa da oynadığı dönemden bu yana etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü'de flaş bir gelişme yaşandı.

İSPANYOL DEVİ İLE ANLAŞTI
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Atletico Madrid ile 4 yıllığına anlaştı. Haberde milli oyuncunun, İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. 53 kez Milli formayı giyen ve sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacak.

FORMASINA KAVUŞTU
Eski teknik direktör Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile yeniden formasına kavuştu.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Uşak’ta seçimin sonucu bu görüntüden belli oldu Siyaset
Uşak’ta seçimin sonucu bu görüntüden belli oldu
Ronaldo'nun ilişkisi sallantıda Spor
Ronaldo'nun ilişkisi sallantıda
NATO ve Ürdün Kralı görüşmesi tamamlandı: Ortaklık açıklaması Dünya
NATO ve Ürdün Kralı görüşmesi tamamlandı: Ortaklık açıklaması
AKP'nin afiş tahammülsüzlüğü. CHP afişini kaldırmak için İl Seçim Kuruluna başvurdular Siyaset
AKP'nin afiş tahammülsüzlüğü. CHP afişini kaldırmak için İl Seçim Kuruluna başvurdular
Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı Güncel
Kuşadası’nda trafik kazası: 2 yaralı
Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?
Hollanda yıllık raporunu yayımladı: Irkçılık arttı Dünya
Hollanda yıllık raporunu yayımladı: Irkçılık arttı