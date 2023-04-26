Çağlar Söyüncü İspanya yolcusu

Leicester City'de son zamanlarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle pek çok maç kaçırsa da oynadığı dönemden bu yana etkili bir oyun ortaya koyan Çağlar Söyüncü'de flaş bir gelişme yaşandı.

İSPANYOL DEVİ İLE ANLAŞTI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Çağlar Söyüncü, İspanyol devi Atletico Madrid ile 4 yıllığına anlaştı. Haberde milli oyuncunun, İspanyol deviyle 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı belirtildi. 53 kez Milli formayı giyen ve sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda bedelsiz bir şekilde İspanyol ekibine katılacak.



FORMASINA KAVUŞTU

Eski teknik direktör Brendan Rodgers ile fazla şans bulamayan milli oyuncu, İngiliz ekibinin yeni teknik direktörü Dean Smith ile yeniden formasına kavuştu.