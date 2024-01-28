Çağlar Söyüncü kimdir? Çağlar Söyüncü nereli kaç yaşında?

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Çağlar Söyüncü kimdir? Çağlar Söyüncü nereli kaç yaşında?
Fenerbahçe ara transfer döneminde Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü ile anlaştı. Peki, Çağlar Söyüncü kimdir? Çağlar Söyüncü nereli kaç yaşında?

Premier League'den Leicester City'nin savunma hattının önemli isimlerinden biri olan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe’ye transfer oldu. Peki, Çağlar Söyüncü kimdir? Çağlar Söyüncü nereli kaç yaşında?

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Çağlar Söyüncü, 23 Mayıs 1996 tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde dünyaya geldi. Futbol kariyerine Menemen Belediyespor'da başladıktan sonra Bucaspor, Gümüşorduspor ve Altınordu gibi kulüplerde oynadı.

Altınordu'dan transfer edilerek 2.500.000€ bonservis bedeliyle yurt dışına transfer olan ilk 1. Lig futbolcusu unvanını elde etti. İlerleyen dönemde Leicester City forması giydikten sonra, 2023 yılında Atletico Madrid'e transfer oldu.

Kariyerindeki başarılar arasında Leicester City ile kazandığı FA Cup ve Community Shield gibi önemli başarılar bulunmaktadır. Ayrıca, PFA Yılın Premier Lig Takımı'na seçilen Çağlar Söyüncü, Türkiye milli takımında da çeşitli yaş kategorilerinde forma giymiştir.

Çağlar Söyüncü'nün kariyeri:

2006-2011 Menemen Belediyespor

2011-2013 Bucaspor

2013-2014 Gümüşordu

2014-2016 Altınordu

2016-2018 Freiburg

2018- Leicester City

2023- Atletico Madrid

Milli Takım:

2014 Türkiye U-18

2015 Türkiye U-19

2015 Türkiye U-20

2015 Türkiye U-21

2016- Türkiye

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