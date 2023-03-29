Çağlar Söyüncü'ye göre Milli Takım bakın neden yenilmiş

A Milli Takım'ın Hırvatistan'a 2-0 yenildiği maçtan sonra konuşan Çağlar Söyüncü, çarpıcı ifadeler kullandı.

Çağlar Söyüncü, şunları söyledi:

"Rakibimiz çok tecrübeli. 2 defa Dünya 3'üncüsü oldular. Haddimizi bilerek oynamak istedik.

Maça iyi başladık. Pozisyon yakaladık. Taraftarımızın baskısıyla onları hatalara zorladık. Onların hatalarını çabucak sonuçlandırmaya çalıştık.

Hakan gibi önemli sakatlıkların olması oyun taktiğini etkiledi. Giren arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar.

Böyle maçlar olacak. Daha da tecrübeleneceğiz. Hatalardan ders çıkaracağız.

Hiçbir şey bitmiş değil. Daha 2 maç oynadık. Pes etmeyeceğiz. Eleştirilere saygı duyarak, öz eleştiri yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Yolun başındayız, daha iyi olacağız.

Ronaldo'muz Messi'miz yok. Biz birlikte daha güçlü oluyoruz. Ben, takımıma ve arkadaşlarıma inanıyorum."