Milli yıldız İspanya'ya gidiyor

İspanya'nın Marca gazetesi Çağlar Söyüncü'nün İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla anlaştığını yazdı.

Haberde kulüpler arasında anlaşmanın sağlanması halinde Çağlar'ın ara transferde yeni takımına katılacağı, aksi takdirde sezon sonunda sözleşmesinin bitiminde İspanya'ya geleceği belirtildi.

Altınordu'da yetişen Çağlar Söyüncü, 2016-2017 sezonunda 8 milyon euroya Almanya'nın Freiburg takımına gitmiş, 2 yıl sonra da 22 milyon euro karşılığında Leicester City'e transfer olmuştu.