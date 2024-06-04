Çağlayan Adliyesi’nde tutuklandığını öğrenince intihar etti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Çağlayan Adliyesi’nde tutuklandığını öğrenince intihar etti

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını öğrenince 6. kattan kendini aşağı attı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda Z.T (36) isimli şahıs hakkında, annesine ve kız kardeşine karşı olmak üzere ‘kadına karşı basit yaralama’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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Başlatılan soruşturma kapsamında Savcılıkta verdiği ifadeden sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Daha sonra Z.T’nin, çıkarıldığı İstanbul 9.Sulh Ceza Hakimliği’nce, yaklaşmama kararı bulunmasına rağmen bu kararı ihlal ettiği göz önüne alınarak hakkında tutuklanma kararı verildi.

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Karar üzerine Z.Tr, Sulh Ceza Hakimliklerinin bulunduğu D2 Blok 6. kattaki korkulukların üzerine çıkarak kendini aşağı attı.

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Altıncı kattan eksi 2. kata düşen Z.T olay yerinde hayatını kaybederken, intihar ile ilgili inceleme yapıldı.

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