Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden vatandaş hakkında acı detay

Kaynak: İHA
Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıda hayatını kaybeden vatandaş hakkında acı detay
İstanbul Adliyesi’nde yaşanan terör saldırında hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş’ın komşusu "Bir akrabası vefat etmişti. Onun da mevlit yemeğini yapmaya gitmişti” dedi.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın C Kapısı önünde meydana gelen terör saldırında 3’ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmış, 2 saldırganın ölü olarak ele geçirildiği çatışmada yaralanan Dilfıraz Karataş isimli vatandaş ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Dilfıraz Karataş’ın Bağcılar’da yaşadığı adresine akrabaları ve komşuları taziyeye gitti. Sokağa tedbir amaçlı polis ve sağlık ekiplerinin de sevk edildiği ifade edildi.

Olay ile ilgili Karataş’ın komşusu konuştu. Osman Kadıoğlu, Karataş’ın adliyede bir işinin olmadığını ve kaybettiği bir yakınının mevlit yemeğine gittiği sırada çatışmanın ortasında kaldığını ifade etti.

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“MEVLİTE YEMEK YAPMAYA GİTMİŞTİ”

Osman Kadıoğlu, “Zavallı kadıncağız oradaki çatışmanın ortasında kaldı. Aslında bir akrabası vefat etmişti. Onun mevlit yemeği vardı, yemeğini yapmaya gitmişti yani adliyede bir işi yoktu. Metrobüsten indikten sonra muhtemelen tesadüfi şekilde ablamız çatışmanın ortasında kaldı. Muhteşem biriydi. Mahallede çok sevilen ve sayılan biriydi. Bizim de 25 yıllık komşumuzdu. Bu zamana kadar daha kimsenin kalbini kırmamıştır. Çok güleç yüzlüydü. Çocukları bizim çocuklarımızla beraber büyümüştür. İki tane çocuğu vardır, onlar da yıkıldı. İyi bir anne, iyi bir komşu ve iyi bir ablamızdı, Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

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