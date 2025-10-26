Cezaevinde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'casusluk' iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere yarın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirilecek. İmamoğlu, burada ‘Casusluk’ soruşturması kapsamında ifade verecek.

İfadesinden sonra savcılığın talep etmesi halinde, nöbetçi sulh ceza hakimliğince İmamoğlu’nun sorgusu gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Çağlayan Adliyesi'nde olacağını açıkladı. Özel, vatandaşları Çağlayan Adliyesi önüne davet etti.

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile CHP aracıyla Çağlayan Adliyesi’nin önünden geçmek istedi.

Akdoğan, "Parti otobüsüyle Çağlayan Adliyesi’nin önünden geçmemize izin verilmiyor. Sivil bir araçla yolu kapattılar ve polisler ayrıldılar" dedi.

Otobüsün içinde olduklarını ifade eden Akdoğan, "Aracın arızalı olduğunu söylüyorlar. Araç arızalı değil polis tarafından durduruldu. Sahibi uzaklaştırıldı. Bu kanunsuz emri veren kim?" sözlerini sarf etti.