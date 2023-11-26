Cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür atasözünün anlamı nedir?

Cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; herkesin kültür seviyesinin farklı olmasıdır.

Anlayış ve kavrayışlar da kültür seviyesine göre değişiklik gösterir.

Cahil kişilerin anlayışı daha kıt olur. Onlara bir şey anlatabilmek zordur. Cahiller, konular arasında sağlıklı bağlantıyı kuramadıkları için bir sözün hangi anlama geldiğini ve neyin kastedildiğini anlamakta güçlük çekerler. Onları saplantılarından vazgeçirmeye çalışmak da boşunadır. Cahillikte inat ederler. Deve inatçı bir hayvan olduğu halde bir tutam ot ile hendek atlaması mümkündür. Oysa cahiller, cahillik hendeğini bir türü atlayamazlar.

Ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın deve hendekten atlatılamaz, cahile söz anlatmak bundan da zor bir şeydir anlamında kullanılan bir söz.

CAHİLE SÖZ ANLATMAK DEVEYE HENDEK ATLATMAKTAN GÜÇTÜR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Eski eşinin kıskançlıkları çok can sıkan boyuta ulaşmıştı, selamlaşmayı bile 'aldatma' sanıyordu. Artık bu sıkboğaza dayanamayan Gülsüm 'cahile söz anlatmak deveye hendek atlatmaktan güçtür' diyerek boşandı.