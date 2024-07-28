'Caiz değil' dedi, ciddi ciddi uyardı

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'Caiz değil' dedi, ciddi ciddi uyardı

Yaptığı sohbetlerde söylemleri ile sık sık tepki toplayan Fazlı Tonar bu kez kasko yaptırmanın caiz olmadığını söyledi.

Daha önce kadın sesinin erkelere haram olduğunu, kadınların Kur'an-ı Kerim okumasının doğru olmadığını söyleyen, Türklerin ana dilinin Arapça ikinci dilinin Türkçe olduğunu söyleyen Fazlı Tonar bu kez sigorta yaptıranları uyardı.

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Fazlı Tonar'ın "Kasko caiz değil" dediği paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Sosyal medya üzerinden dini sohbetler yapan Fazlı Tonar yine çok konuşulacak türden tuhaf bir açıklama yaptı. Giresun'un Bulancak ilçesinde sohbetler yapan Fazlı Tonar, bu kez de kasko yaptırmanın haram olduğunu savunarak kasko yaptırmanın caiz olmadığını söyledi.

Açıklamasında "Size bir kıstas vereyim, devletin mecbur kıldığı sigorta haricindeki bütün sigortalar haram. Müslümanın sigortası sadakadır. Müslümanın sigortası Allah yolunda malını vermektir." dedi." diye konuştu.

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