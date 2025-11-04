Köpekgiller (Canidae) ailesinden, küçük avcı ve leş yiyici bir tür olan, kuyruklarıyla birlikte 85–95 santim boyunda, 7-11 kilogram ağırlığındaki çakal, kentte Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün yaban hayatını izlemek için kurduğu fotokapana yakalandı.

"SONBAHAR HALISI VE YARAMAZ MİSAFİR"

Ağaçlardan dökülüp örtü oluşturan sonbahar yaprakları üzerinde yuvarlanan çakalın görüntüleri, DKMP 2’nci Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından, “Sonbahar Halısı ve Yaramaz Misafir. Sonbahar, tüm renklerini cömertçe sergilerken, fotokapanımız bu keyifli anı yakaladı. Altın rengi yapraklardan oluşan yumuşak halının üzerinde yuvarlanan, oyunlar oynayan bu çakal, yaban hayatının en filtresiz ve anlık hallerinden birini bize gösteriyor. Onların evi olan bu doğayı korumak, bu anların tanığı olmaya devam edebilmemiz için en büyük sorumluluğumuz” ifadeleriyle paylaşıldı.