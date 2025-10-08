Merkez Yüreğir ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşanan ve güvenlik kamerasına yansıyan skandal olayla ilgili şüpheli yakalandı. Kullandığı otomobile çakar takan ve kafasında kask bulunan şüpheli, sokaktaki iki kardeşi durdurarak kendini polis gibi tanıtmış ve üst araması yapmıştı. Kurusıkı tabancayla ateş açtığı da öne sürülen zanlı, aramasının ardından olay yerinden uzaklaşmıştı.

Çocukların babası Mehmet A.'nın ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli İbrahim H.Ç.'yi saklandığı adreste gözaltına aldı. Olayda kullanılan araçtan çakar düzeneği söküldü. Bu arada, zanlı İbrahim H.Ç.'nin arama yaptığı iki kardeşin, kendi ablasının boşanma aşamasındaki eşinin kardeşleri olduğu belirlendi. Böylece olayın bir aile içi husumetten kaynaklandığı anlaşıldı. İbrahim H.Ç.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.