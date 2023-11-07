Çakmak kavgası kanlı bitti! Baba hastanelik, oğlu tutuklandı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, H.E., çakmak istediği ve tartıştığı kişinin olay yerine gelen babası M.Y.'yi tabancayla yaraladı.

KAYNAK: DHA
Çakmak kavgası kanlı bitti! Baba hastanelik, oğlu tutuklandı

M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.E. ise tutuklandı. Olay, H.E. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında çakmak yüzünden çıkan tartışma sonucu meydana geldi.

Tartıştığı kişinin babası M.Y., akrabaları S.Y. ve İ.M.K.'yı da yanına alarak olay yerine geldi. Kavga eden taraflara müdahale etmek isteyen M.Y., H.E.'nin silahından çıkan kurşunla yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, H.E. ile ona saldırmaya çalışan S.Y. ve İ.M.K.'yı gözaltına aldı. H.E., sevk edildiği adliyede tutuklanırken, S.Y. ve İ.M.K. serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Keçiören ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi, Seval Caddesi üzerinde gerçekleşti. H.E., iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir kişiden çakmak istedi. Daha sonra ise ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bunun üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, babası M.Y.'yi arayıp, olay yerine çağırdı. Baba M.Y., akrabaları S.Y. ve İ.M.K.'yı da yanına alarak, oğlunun çağırdığı yere gitti. M.Y., S.Y. ve İ.M.K.'nın da olay yerine gelmesiyle devam eden tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. H.E., belinden çıkardığı tabancayla M.Y.'ye ateş etti. M.Y. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. M.Y. sağlık ekiplerince yapılan müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, H.E. ile ona saldırmaya çalışan S.Y. ve İ.M.K., gözaltına alındı.

Tedaviye alınan M.Y.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden S.Y. ve İ.M.K. serbest bırakıldı, H.E. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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