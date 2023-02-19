19 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Çakşır otunun faydaları nelerdir?

Zarif bir bitki olan çakşır otunun sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Az kişi tarafından bilinen fakat çok değerli bir bitki olan Çakşır ile ilgili bilinmeyenler yazımızda. İşte ayrıntılar…

Haber Giriş: 19 Şubat 2023 Pazar - 15:41
Takip Et

Çakşır otunun faydaları nelerdir?

Çakşır otunun faydaları nelerdir?
+
Aa
-

 

Sağlık açısından faydalı olduğu için toplanıp, kurutulup çeşitli şekillerde işlenir. Piyasada çakşır otu suyu, çakşır otu kökü, çakşır otu yağı, çakşır otu macunu ya da çakşır otu tozu şeklinde bulunabilir.

 

Çakşır otu bitkisi, kurak topraklarda yetişir. Boyu 2-3 metreye kadar uzayan, ince dalları ve sarı taneli çiçekleri olan bir bitkidir. Maydanozgiller ailesinden olan bu bitkinin çiçekleri tohumlu yapıdadır. Güzel bir görünüme sahip olmasına karşın hoş bir çiçek kokusuna sahip değildir. Kokusu genellikle keskin olarak tanımlanır.

Yetişirken suya çok ihtiyaç duymayan bir bitki olduğu için hemen her araziye uyum sağlar. Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e kadar bölgede kendiliğinden yetişebilir. Ana vatanı İran’dır. Pakistan ve Hindistan’da da yetiştirilerek ürünleri şifa amaçlı kullanılır. Bu faydalı bitkiyi dilerseniz kendi bahçenize ekmeniz mümkün. Rahatlıkla çakşır otu tohumu bulabilir ve yetiştirebilirsiniz. Türkiye’de 20 civarında çakşır otu türü bulunuyor.

Türlerin özelliklerine göre kullanım şekilleri de değişir. İlk yıl tohum vermez. İkinci yıl çiçeklerinin arasından tohumlar belirir. Halk arasında bitkinin bu haline çakşır otu erkeği denir. Aslında çakşır otu dişisi ya da çakşır otu erkeği diye iki cins bulunmamaktadır. Bu tanımlar halkın deyimiyle oluşmuştur.

ÇAKŞIR OTUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Enerjiyi artırarak zindelik sağlar.

Sinir sisteminin çalışmasını destekler.

İştah açarak kilo almak isteyenlere fayda sağlar.

Soğuk algınlıklarına iyi gelir.

Yara ve akne lekelerini geçirir.

Sindirimi kolaylaştırır, gaz problemlerini iyileştirir.


“Çakşır otu neye yarar?” diye sorulduğunda çakşır otu cinsellik ilişkisi ilk akla gelen bağlantıdır. Kullanıldığı konular ve başlıca çakşır otu faydaları şunlardır:

Afrodizyak özelliği nedeniyle erkeklerde iktidarsızlık tedavisinde kullanılır.

Kısırlık tedavilerinde de kullanılan çakşır otu, sperm sayısını ve kalitesini artırır.

Kas ve eklem ağrılarını hafifletir.

Vücuttan toksin atımını hızlandırır.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
1
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mc Donalds’ın fakir menüsü tepkilerin ardından buhar oldu
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
2
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Mallorca-Villarreal: 6 gollü çılgın maça Vedat Muriç damgası
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
3
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Haluk Levent'ten Bahçeli'nin sözlerine yeni yanıt. Bahçeli hedef göstermişti
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
4
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Trabzonspor'un maçı ertelendi
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
5
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Yılmaz Özdil başımıza gelen felaketlerin sebebini bir cümle ile açıkladı. Okuyunca siz de idrak edeceksiniz
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
6
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Japon taraftarlar Hiroşima'da Türkçe pankart açtı: Geçmiş olsun Türkiye
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
7
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Cemal Enginyurt'tan 3 tane zehir gibi Süleyman Soylu Hulki Cevizoğlu ve 10 Bin liralık deprem twiti. Üç paylaşımı da okumak lazım
﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
﻿Sinop Merkez’de icradan satılık kargir ev ve arsası
﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire
﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire
﻿Ankara Sincan’da icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla
﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla
﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla
﻿Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı
﻿Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı
﻿Merih Demiral ısınmaya 'Türkiye için dua et' tişörtüyle çıktı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.