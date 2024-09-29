Calafiori yıldızlaştığı maçta tartışmalara yol açtı

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Calafiori yıldızlaştığı maçta tartışmalara yol açtı

Arsenal’in Leicester City’yi 4-2 yendiği maçta Riccardo Calafiori, etkileyici performansıyla dikkat çekerken sarı kartı varken yaptığı harekette oyundan atılmaması gündem oldu.

Arsenal’in Cumartesi günü Leicester City’yi 4-2 yendiği maçta, Riccardo Calafiori’nin performansı damga vurdu. SofaScore derecelendirmelerine göre, İtalyan milli oyuncu, maçın en iyi oyuncularından biri olarak 7.9 puan aldı. Bologna ve Roma’nın eski defans oyuncusu olan Calafiori, sol bek olarak görev yaptığı maçta %88 pas isabeti, iki kilit pas ve dört uzun topla üç isabetli pasla oynadı.

Maç boyunca Arsenal’in hücumlarında önemli bir rol oynayan Calafiori, defansif anlamda da etkiliydi. Leicester City’nin ikinci golünde hatalı olduğu düşünülen İtalyan oyuncu, 11 metreden altı yer mücadelesi ve sekiz metreden altı hava mücadelesi kazandı. İlk yarıda sarı kart gören 22 yaşındaki oyuncu, devre arasında Diego Buonanotte’ye yaptığı faul nedeniyle ikinci sarı kartı görmesi gerektiğini düşünen Leicester ekibinin tepkisini çekti.

Calafiori, son iki Premier Lig maçında ilk 11’de yer aldı ve geçen hafta Manchester City’ye karşı oynadığı ilk tam maçında Arsenal formasıyla ilk golünü attı. Bu performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, Arsenal taraftarlarının da beğenisini kazandı. Ancak kırmızı kart tartışmaları, maçın ardından da gündemde kalmaya devam etti.

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